Marinozzi: «Inter davanti! Quest’anno girone Champions League più facile»

L’Inter riparte come favorita in campionato e può fare bene anche nel girone di Champions League, più semplice rispetto a quello dello scorso anno. Questa l’opinione sui nerazzurri del giornalista Marinozzi di “Sky Sport”.

EUROPA – Andrea Marinozzi ha espresso la propria opinione sulla stagione che aspetta i nerazzurri, in campionato e in Champions League: «L’Inter di diritto va messa davanti. Ha perso due pezzi da novanta, ma ha lavorato molto bene sul mercato. Molti giocatori hanno aumentato il loro livello, come Milan Skriniar che è migliorato a tre, componendo una delle difese più forti in Europa. Ma anche Nicolò Barella, diventato centrocampista a livello top europeo. Quest’anno girone più semplice, perché non il c’è il Borussia Mönchengladbach ma lo Sheriff Tiraspol. Real Madrid meno forte ma riavrà il Santiago Bernabeu. Ha perso Sergio Ramos, ma è arrivato David Alaba. Non hanno preso Kylian Mbappé. Si tratta di una squadra giovane su cui sta lavorando Carlo Ancelotti. Poi c’è lo Shakhtar Donetsk, squadra tosta e con un allenatore che sa come giocare contro le italiane. Migliorato rispetto allo scorso anno».