VIDEO – Tanti auguri a Julio Cruz, ‘el Jardinero’ dell’Inter

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante argentino dell’Inter, oggi compie 47 anni. Rivediamo i suoi 75 gol in nerazzurro, dal 2003 al 2009.

SETTANTACINQUE – Tanti auguri a Julio Ricardo Cruz, El Jardinero tanto amato dai tifosi dell’Inter! L’ex numero 9 vive sei stagioni in nerazzurro, segnando la bellezza di 75 gol in 197 presenze. Il primo gol di Cruz con l’Inter arriva nella splendida vittoria di Highbury, in casa dell’Arsenal. E in mezzo ne arrivano moltissimi altri, soprattutto contro le rivali storiche. L’ex attaccante oggi 47enne segna 3 gol contro il Milan (in tre derby consecutivi) e ben 7 contro la Juventus. In nerazzurro El Jardinero vince anche 4 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, rimanendo nei cuori dei tifosi per la grande continuità di rendimento. Rivediamo le sue gioie con l’Inter:

Video dei 75 gol con l’Inter di Julio Ricardo Cruz, dall’account YouTube del club