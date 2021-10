Inter, Izzo idea per gennaio. Ma un big potrebbe salutare a giugno

Armando Izzo, difensore centrale del Torino, sarebbe un’idea per l’Inter di Simone Inzaghi per la sessione di mercato invernale.

IDEA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la richiesta di Simone Inzaghi per il calciomercato di gennaio sarebbe un difensore centrale. È il nome trapelato di recente sarebbe quello di Armando Izzo, giocatore del Torino sarebbe fuori progetto tra le fila dei granata. Il suo approdo all’Inter potrebbe aprire all’addio di un big, vale a dire a quello di Stefan de Vrij, qualora l’olandese non rinnovi il proprio contratto, in scadenza nel 2023.

Fonte: SportMediaset.it