Inter, in tre non rinnovano? I nerazzurri confidano in Vanheusden e Pirola – TS

Come sottolineato questa mattina da TuttoSport, D’Amrbosio, Ranocchia e Kolarov difficilmente rinnoveranno il contratto con l’Inter. I nerazzurri confidano nei giovani in prestito come Vanheusden e Pirola.

FUTURO – D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov erano tutti in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, ma alla fine hanno prolungato il proprio contratto. Difficile, però, pensare che questi rinnoveranno il proprio contratto con l’Inter in vista della prossima stagione. L’Inter dal canto suo confida molto nei giovani in prestito come Vanheusden che ad oggi ha totalizzato ben 6 gare con il Genoa, e Lorenzo Pirola, mai impiegato dal Monza, possibile cambio squadra a gennaio.

Fonte: TuttoSport – F.M.