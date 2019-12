VIDEO – Supercoppa Italiana, primo trofeo di Benitez con l’Inter

In attesa della Supercoppa Italiana 2019 (alle 17.45 ora italiana), riviviamo l’edizione del 2010. L’Inter campione d’Europa in carica sfida la Roma finalista di Coppa Italia e seconda nel campionato precedente. Gli uomini di Ranieri trovano il vantaggio, ma Pandev ed Eto’o (con una doppietta) ribaltano il risultato e regalano a Benitez il primo trofeo con l’Inter.

PRIMA GIOIA – Rafael Benitez nell’estate 2010 è chiamato ad un’impresa impossibile. Ripercorrere i fasti della stagione precedente, terminata con il primo (e unico) storico Triplete dell’Inter, e di una squadra italiana. I nerazzurri si trovano a disputare la sesta Supercoppa Italiana di fila, ancora contro la Roma, affrontata già tre volte. Il bilancio è a favore dell’Inter, vincitrice nel 2006 e nel 2008. Il 21 agosto 2010 i nerazzurri scendono in campo con la stessa formazione che tre mesi prima, a Madrid, è salita sul tetto d’Europa. L’unico cambio è avvenuto in panchina: il posto di José Mourinho è stato preso da Rafael Benitez. Lo spagnolo replica il 4-2-3-1 che ha fatto le fortune dello Special One. Diego Milito è chiamato a ripetersi dopo lo straordinario maggio 2010, in cui ha deciso i tre trofei dell’Inter con quattro reti. Il protagonista sarà però un altro.

LA PARTITA – La Supercoppa Italiana 2010 parte male per la Beneamata: al 21′ John Arne Riise raccoglie un assist di Francesco Totti e d’esterno porta in vantaggio i giallorossi. Il pareggio arriva solo al 42′, quando Goran Pandev approfitta di un errore della retroguardia romanista e infila da due passi. Nella ripresa si scatena Samuel Eto’o: il camerunense firma i primi due di 37 gol totali in stagione. Prima devia in porta un velenoso assist di Milito dalla destra. Poi trafigge Bogdan Lobont con un sinistro apparentemente innocuo. La stagione 2010/11 si apre nello stesso modo con cui si era chiusa quella precedente: con una vittoria. Nel video YouTube di Ale10fci tutti gli highlights della gara: