Oldani: “Esposito una bella favola. Lukaku? Ha dimostrato di crederci”

Sebastiano Esposito continua a trovare fan tra i tifosi VIP dell’Inter. Uno di questi è Davide Oldani, noto chef di fede nerazzurra, che dagli studi di “Sky Sport” ha esaltato la prova del classe 2002, autore del primo gol in Serie A.

FAVOLA INFINITA – Sebastiano Esposito aveva incontrato il gradimento di Davide Oldani già prima dell’inizio di Inter-Genoa (qui le sue parole). L’evoluzione della partita, dove Esposito è diventato il secondo più giovane goleador con la maglia dell’Inter, è stata poi la classica ciliegina sulla torta. Parlando del primo gol in Serie A dell’attaccante 17enne, anche lo chef non ha potuto esimersi dall’elogiare Romelu Lukaku. Il gesto del belga, che cede il pallone al giovane compagno incitandolo a trasformare il rigore, è già entrato nel panorama collettivo della storia dell’Inter. Ecco le parole di Oldani al termine della vittoria sul Genoa: «La favola di Esposito è una bella notizia per il calcio, per l’Inter e per la Nazionale italiana, ma l’azione più bella è quella di Lukaku, che gli lancia il pallone non con cattiveria, ma per dirgli “vai!”: devi avere testa per fare una cosa del genere. Si è dimostrato un uomo che crede nei giovani, che crede in una società, che crede in un progetto».