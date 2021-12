VIDEO – Spezia-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Empoli, match della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SU AUTOGOL – Spezia-Empoli 1-1 nella diciottesima giornata di Serie A. Particolarità al Picco: le due squadre pareggiano con autogol di due giocatori che vestivano la maglia opposta nella passata stagione. Nel primo tempo cross di Arkadiusz Reca e deviazione al volo di Giulio Maggiore che non trova la porta. Poi meglio l’Empoli, con Andrea Pinamonti vicino al vantaggio con un colpo di testa sull’esterno della rete. Emmanuel Gyasi, invece, è miracoloso sulla linea su tiro a botta sicura di Federico Di Francesco. La partita si sblocca al 50′, con Reca bravo ad andare via sulla sinistra: il cross non trova maggiore ma la deviazione di Sebastiano Luperto prima e di Riccardo Marchizza poi per un autogol involontario. Stessa situazione al 71′: sfonda Szymon Zurkowski a destra, traversone per Patrick Cutrone anticipato da Dimitrios Nikolaou per l’1-1. Poi l’arbitro dà un rigore all’Empoli, vedendo un tocco di mano di Kelvin Amian su tiro di Pinamonti fra lo stupore dello Spezia. L’intervento è però col fianco, dopo una lunga review al VAR è giustamente revocato.

Video con gli highlights di Spezia-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.