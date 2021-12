Gasperini e il passato all’Inter «Ho avuto poco tempo, solo 15-20 giorni»

Gian Piero Gasperini, oltre a parlare dell’attuale campionato (vedi dichiarazioni) su Sky Calcio club, è ritornato a parlare del suo passato all’Inter e del poco tempo che la società gli consentì

GRANDI SQUADRE − Gasperini ritorna sul suo passato in nerazzurro: «Sulle chiamate delle grandi, c’è stato il passato all’Inter, sono stato 15-20 giorni a differenza di altri allenatori che hanno avuto più mesi. Non ho neanche iniziato la preparazione al meglio. Ho avuto anche grandi giocatori, ricordo Diego Milito. Devi essere convincente per farli lavorare bene ma l’allenatore deve avere anche la fiducia della società. In Italia, le squadre non vengono fatte dagli allenatori».

MIGLIORAMENTI − Gasperini è fiducioso sul percorso delle italiane fuori dai confini nazionali: «In Europa, le italiane si stanno avvicinando ai canoni europei. Non solo le grandi squadre in testa come Inter o Milan ma anche le più piccole come Empoli, Torino».