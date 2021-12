Gasperini: «Addio Lukaku pensavo potesse pesare di più. Bravo Inzaghi»

Gian Piero Gasperini, su Sky Calcio Club, ha parlato dell’Inter e della solidità della squadra di Inzaghi. Il tecnico dell’Atalanta ritiene l’addio di Lukaku non determinante, grazie ad Inzaghi

SORPRESO − Gasperini non si aspettava questa Inter dopo l’addio di Lukaku: «Ha una solidità superiore a tutti quanti, per questo è prima in classifica. L’assenza di Romelu Lukaku pensavo potesse essere determinante, però bravo Simone Inzaghi a comperare il tutto con la globalità. Bastoni come Acerbi lo scorso anno, sta portando le sue soluzioni che aveva alla Lazio anche all’Inter».