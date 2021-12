VIDEO – Torino-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Verona, posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



IN SCIA – Torino-Verona 1-0 nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A. Il Torino arriva alla partita contro l’Inter con una serie aperta di quattro gare senza sconfitte, due pareggi e due vittorie. In avvio sfonda Tommaso Pobega a sinistra e crossa forte per Dennis Praet, che liscia in maniera incredibile da due passi. A metà primo tempo doppio errore di Giangiacomo Magnani, che sbaglia lo stop e poi stende Antonio Sanabria al limite dell’area. L’arbitro Michael Fabbri in diretta dà giallo, ma la chiara occasione da gol è evidente e il VAR lo porta a cambiare in rosso diretto, Verona in dieci. Sulla punizione seguente calcia Ricardo Rodriguez, carambola a favorire Pobega e sinistro appena dentro l’area piccola: 1-0 al 26′. Igor Tudor, che già aveva perso Antonin Barak nel riscaldamento, fa subito due cambi togliendo Gianluca Caprari e Kevin Lasagna. Pur con meno potenza offensiva sfiora il pari, con un inserimento di Marco Davide Faraoni con tiro potente deviato da Vanja Milinkovic-Savic sul palo. Lo stesso portiere serbo rischia nel finale su Matteo Cancellieri, rinviandogli addosso ed essendo fortunato che il rimpallo finisca sul fondo. Si rifà però nell’ultima azione, quando smanaccia su un corner deviato di testa da Federico Ceccherini. Terza sconfitta in una settimana per il Verona.

Video con gli highlights di Torino-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.