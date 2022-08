VIDEO – Skriniar-Inter: dal ‘rilancio’ del PSG alla comunicazione di Zhang

Milan Skriniar è l’obiettivo del Paris Saint-Germain in difesa. Anzi, era. L’ultimo (sarà davvero tale?) finto rilancio francese ha come unica conseguenza la decisione del Presidente Steven Zhang di considerare il centrale difensivo slovacco fuori dal mercato. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso San Siro a Milano per Sky Sport

