VIDEO – Sensi: “Momento difficile, ma andrà tutto bene: forza Italia!”

Stefano Sensi, come altri suoi compagni dell’Inter in questi giorni, ha lanciato un appello a rispettare le norme per prevenire il contagio del Coronavirus e per partecipare alla sottoscrizione lanciata dalla società nerazzurra. Il video del centrocampista italiano pubblicato sul profilo twitter dell’Inter

STIAMO A CASA – Stefano Sensi, come tanti altri suoi compagni dell’Inter, lancia il suo appello sul restare a casa per contenere il contagio e per partecipare alla sottoscrizione lanciata dalla società nerazzurra: «Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che è un momento difficile, un momento delicato e l’unica cosa che possiamo fare è stare a casa e sono convinto che alla fine andrà tutto bene. Se volete fare qualcosa di buono potete andare sulla pagina dell’Inter, sono ancora aperte le donazioni per aiutare chi ha più bisogno di noi. Un abbraccio a tutti e sempre forza Italia».