Rugani, test per il Coronavirus nel giorno di Juventus-Inter? La rettifica

Dopo l’intervista di Michela Persico ai microfoni di “tpi.it”, la compagna di Daniele Rugani rettifica la data in cui è stato effettuato il tampone al difensore della Juventus

RETTIFICA – Dopo la smentita della smentita della Juventus, ora la stessa compagna di Daniele Rugani, Michela Persico, rettifica la data in cui è stato effettuato il tampone al difensore bianconero. Niente test per il Coronavirus l’8 marzo, giorno di Juventus-Inter, come inizialmente dichiarato, al centrale italiano, ma il 10 marzo. Infatti su “tpi.it” ora si legge. “N.B. Chiesta nuovamente conferma di questa notizia a Michela Persico è emerso che, diversamente da quanto documentato nell’audio-registrazione dell’intervista di Gambino alla fidanzata di Rugani, il difensore della Juve avrebbe fatto il tampone la mattina di martedì 10 marzo, e sarebbe risultato positivo l’11 marzo. Notizia confermata anche dall’agente di Rugani a TPI“.