Esposito, attaccante Inter risponde da casa alle domande dei tifosi: la data

Nuovo appuntamento con un giocatore dell’Inter per rispondere alle domande dei tifosi nerazzurri: tutto pronto per Ask Esposito

ASK – Fissato l’Ask Esposito. Domani pomeriggio sarà la volta del giovane e talentuoso attaccante dell’Inter rispondere alle domande dei tifosi nerazzurri. A seguire il comunicato, con il club meneghino spiega nel dettaglio questo evento. “Si rinnova l’appuntamento con le video-interviste con i calciatori nerazzurri che dalle loro abitazioni stanno rispondendo alle domande inviate dai tifosi interisti. Dopo Skriniar, D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Borja Valero, domani sarà il turno di Sebastiano Esposito. I protagonisti ancora una volta sarete voi. Aspettiamo le vostre domande per Esposito: sceglieremo le più interessanti e l’attaccante nerazzurro risponderà in collegamento video da casa sua. L’appuntamento è per il pomeriggio di mercoledì 25 sui canali social Inter (Facebook, Twitter e Instagram) e sul nostro sito! Potete mandare già adesso le vostre video-domande rispondendo alla storia su Instagram e taggando @inter! Leggeremo anche le domande testuali che invierete su Facebook e Twitter! Sebastiano Esposito vi aspetta, appuntamento a mercoledì!“.