VIDEO – Sampdoria-Torino 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Torino, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



CONTINUA L’ASCESA – Sampdoria-Torino 1-2 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Sempr più in alto il Torino, che prosegue il suo ottimo momento e dà continuità al 4-0 alla Fiorentina. La Sampdoria, ancora a secco di punti dall’arrivo di Marco Lanna come presidente, si illude al 18’: rinvio errato di Vanja Milinkovic-Savic, Manolo Gabbiadini manda nello spazio Francesco Caputo che davanti al portiere non lo perdona. Dura nove minuti l’1-0, poi Mergim Vojvoda crossa e di testa Wilfried Singo pareggia. Secondo gol consecutivo per l’ivoriano, sempre su assist dell’altro esterno, e aveva segnato pure nel 3-0 dell’andata. A perdersi l’uomo è Morten Thorsby, reduce da uno scontro di gioco con brutto taglio in testa pochi minuti prima. Il Torino fa sua la partita al 67’, con uno che alla Sampdoria ci ha giocato: Dennis Praet, bravo a inserirsi e colpire a centro area su traversone da sinistra. La palla entra ed esce a causa di un buco nella rete, ma è ovviamente gol. Entra un altro ex, Fabio Quagliarella, che ha la palla del 2-2 ma il suo colpo di testa finisce a lato. Terza sconfitta di fila per i blucerchiati nel 2022.

Video con gli highlights di Sampdoria-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.