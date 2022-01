La Juventus vince dopo il KO al 121’ con l’Inter: Dybala gol e polemica

La Juventus, a tre giorni dal KO al 121’ contro l’Inter in Supercoppa Italiana, vince 2-0 l’anticipo di Serie A contro l’Udinese. Ad aprire le marcature è Dybala, con esultanza polemica che aumenta le voci di mercato.

TENTATIVO DI RISCATTO – Una Juventus non certo esaltante trova comunque tre punti che valgono per la classifica. Finisce 2-0 l’anticipo serale di Serie A contro l’Udinese, che porta ad agganciare l’Atalanta al quarto posto con quarantuno punti (ma anche due partite in più). Era l’uomo più atteso Paulo Dybala, dopo una settimana di voci di addio a parametro zero (anche con opzione Inter). Non si fa attendere e al 19’ porta in vantaggio i suoi, sfruttando anche un rimpallo che lo libera solo all’altezza del dischetto. Per la Joya niente esultanza e un’occhiataccia in tribuna, presumibilmente verso i dirigenti della Juventus vista la questione rinnovo. L’Udinese, arrivata a Torino con tantissimi assenti (molti positivi), fa poco per provare a pareggiare. Resta comunque in partita fino al 79’, quando Dybala apre per il subentrato Mattia De Sciglio sul cui cross Weston McKennie sfrutta lo scivolone di Marvin Zeegelaar e di testa fa 2-0. Gol molto simile a quello, sempre dell’americano, tre giorni fa contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Ma Massimiliano Allegri chiude lo stesso la partita molto nervoso verso i suoi giocatori.