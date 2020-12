VIDEO – Roma-Sassuolo 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Roma-Sassuolo, match della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



GROSSE DISCUSSIONI – Roma-Sassuolo 0-0 nella decima giornata di Serie A. Nessun gol all’Olimpico ma diverse contestazioni all’indirizzo dell’arbitro Fabio Maresca. Al 40′ Pedro, ammonito in avvio di partita per un calcio a Domenico Berardi, trattiene Maxime Lopez in ripartenza: secondo giallo obbligatorio. In chiusura di primo tempo segna Henrikh Mkhitaryan, ma il VAR porta l’arbitro a rivedere un fallo (netto) di Edin Dzeko su Manuel Locatelli al momento dell’assist di Lorenzo Pellegrini: annullato. Nonostante la decisione presa al monitor sia corretta Paulo Fonseca esplode all’indirizzo dell’arbitro, e viene espulso all’intervallo. Nonostante l’inferiorità numerica la ripresa vede iniziare meglio la Roma, con un palo di Edin Dzeko su cross di Leonardo Spinazzola. A un quarto d’ora dalla fine il gol toccherebbe al Sassuolo, ma Lukas Haraslin è in fuorigioco e il VAR annulla la sua conclusione quasi all’incrocio. La Roma può recriminare per un tocco col braccio di Kaan Ayhan su cross di Spinazzola, giudicato regolare. Sull’ultimo pallone del match Mehdi Bourabia sfiora il palo di testa su corner di Haraslin: finisce 0-0. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.