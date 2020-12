VIDEO – Verona-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Razvan Marin Cagliari

Verona-Cagliari, anticipo mattutino della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



PARI PER TUTTO – Verona-Cagliari 1-1 nell’anticipo mattutino della decima giornata di Serie A. Un gol in avvio di ciascun tempo e né Verona né Cagliari riescono a superarsi. Inizio promettente dei rossoblù, ma l’Hellas farebbe gol al primo assalto: Samuel Di Carmine, che da due passi aveva colpito la traversa, ritrova palla su tentativo di Marco Davide Faraoni e mette dentro ma è fuorigioco e il VAR annulla. Al 21′ invece tutto buono quando Faraoni serve Mattia Zaccagni, che a centro area anticipa Paolo Pancrazio Faragò e realizza l’1-0. Il Cagliari non si scompone e dopo neanche tre minuti da inizio ripresa ha pareggiato: Leonardo Pavoletti difende palla e fa proseguire per Razvan Marin, che si inserisce centralmente e trova il suo primo gol in Serie A. Sardi sfortunati: Pavoletti gira di testa e Marco Silvestri si manda il pallone sulla traversa. Finale più di marca gialloblù, ma senza riuscire a muovere ulteriormente il risultato. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.