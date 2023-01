VIDEO – Podolski perde la testa: l’ex Inter espulso in un torneo di beneficenza!

Lukas Podolski non ha certo lasciato ricordi indimenticabili con la maglia dell’Inter. L’attaccante tedesco, oggi tra le fila del Gornik Zabrze, nel frattempo si è reso protagonista di uno spiacevole episodio in un torneo di beneficenza da lui stesso organizzato. L’espulsione per proteste, seguita dalla sfuriata fuori campo, diventa virale. Ecco il video ripreso da Sky Sport

