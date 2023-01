Brambati: «Su Lukaku non è colpa di Inzaghi. Responsabilità del belga»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato di Romelu Lukaku e dei suoi continui infortuni in questa stagione. Queste sono state le sue parole in collegamento con TMW Radio.

FATALITÀ – Non sono esattamente parole positive per Romelu Lukaku quelle che arrivano da Massimo Brambati. L’ex calciatore e procuratore ha parlato così del belga in collegamento su TMW Radio: «Perché Lukaku con Conte era un’ira di Dio e oggi è un giocatore a pezzi, non solo dal punto di vista fisico? Sembra un giocatore spaesato, quasi alla deriva. Ha bisogno di essere coccolato, non sta bene. Non è solo demerito di Simone Inzaghi, ma è anche responsabilità del calciatore. La stampa italiana fa titoli trionfalistici quando rientrano giocatori importanti, ma i risultati poi portano a sconfitte in partenza. La scommessa Lukaku è aperta, c’è un girone di ritorno da giocare, ma le aspettative erano diverse per l’anno nuovo. Dopo la sosta pensavo si riprendesse il posto da titolare, ma non è successo».