Barella e Calhanoglu, svolti gli esami: esito fa ben sperare l’Inter! Le ultime

Barella e Calhanoglu sono usciti anzitempo nella sfida tra Monza e Inter per problemi fisici. I due centrocampisti, assenti stasera contro il Parma nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, hanno svolto oggi gli esami strumentali. Secondo sportmediaset.it, entrambi sono recuperabili per la Supercoppa del 18 gennaio

CONDIZIONI – Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu tengono con il fiato sospeso Simone Inzaghi e l’Inter dopo aver accusato qualche problemino contro il Monza. I due centrocampisti, ovviamente assenti stasera per Inter-Parma di Coppa Italia, hanno svolto oggi esami più approfonditi. Secondo sportmediaset.it, la situazione è meno grave di quanto si potesse pensare: per entrambi è stato evidenziato un leggero risentimento, scongiurate dunque lesioni. I due nerazzurri saranno rivalutati tra qualche giorno. Sia Barella che Calhanoglu possono dunque recuperare per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan in programma a Riad il 18 gennaio.