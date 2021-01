VIDEO – Parma-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

200877001 | © Marco Canoniero

Parma-Lazio, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



RIPRESA FACILE – Parma-Lazio 0-2 nella diciassettesima giornata di Serie A. Seconda vittoria in quattro giorni per la Lazio, che si riavvicina alle posizioni di alta classifica. Non basta il ritorno di Roberto D’Aversa come allenatore del Parma, dopo l’esonero di Fabio Liverani. Questo nonostante la prima occasione sia dei gialloblù, peggior attacco di questa Serie A, con un colpo di testa di Andreas Cornelius che Pepe Reina salva con un gran riflesso. Ciro Immobile è insolitamente impreciso: a inizio ripresa salta Luigi Sepe ma si allunga il pallone e manda sull’esterno della rete. Francesco Acerbi, invece, non sfrutta un errore di Sepe in uscita su corner e nell’area piccola manda a lato da due passi. Al 55′ però i tanti sprechi della Lazio vengono dimenticati: Manuel Lazzari tocca arretrato e Luis Alberto ha un rigore in movimento per il vantaggio. Tutto facile per gli ospiti, che si divorano un altro gol con Luis Alberto (destro piazzato largo) ma raddoppiano al 67′. Uno-due fra Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, gran tocco del serbo che anziché calciare davanti a Sepe serve Felipe Caicedo meglio piazzato e l’ecuadoriano fa 0-2 a porta vuota. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.