Commisso: “Ci tengo a complimentarmi con Prandelli. Ora testa all’Inter”

Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria per 1-0 sul Cagliari (vedi articolo). Il presidente viola pensa già alla gara contro l’Inter di Coppa Italia, ottavo di finale in gara secca in programma mercoledì alle ore 15 al Franchi.

IL MESSAGGIO – La Fiorentina ha trovato la prima vittoria in casa sotto la guida di Cesare Prandelli, 1-0 sul Cagliari. Questa la soddisfazione del presidente Rocco Commisso: “Una vittoria importante, non solo per i tre punti ma anche per la voglia che i nostri ragazzi hanno messo in campo. Sono contento per i nostri tifosi e ci tengo a complimentarmi anche con mister Prandelli. Ora testa a mercoledì e alla Coppa Italia (contro l’Inter, ndr)“.

Fonte: account ufficiale Twitter ACF Fiorentina