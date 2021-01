Tardelli: “L’Inter ha la rosa migliore. Conte? Mi dispiace una cosa”

La rosa dell’Inter è la migliore attualmente in Serie A, Marco Tardelli non ha dubbi. Ecco le sue parole (anche su Conte) alla “Domenica Sportiva”.

FRIZIONI – L’Inter ha la rosa migliore del campionato, secondo Marco Tardelli. E questo è il motivo per cui l’ex calciatore non comprende le parole di Antonio Conte sulla qualità della rosa. Quasi un’insoddisfazione del tecnico, emersa anche oggi dopo il pareggio di Roma. Ecco le parole di Tardelli in merito: «I giocatori si sentono un po’ offesi, Io penso che sia la miglior rosa quella dell’Inter. Ha giocatori importanti, molti voluti da lui. Di conseguenza non puoi lamentarti tanto. Mi dispiace che vada in televisione a lamentarsene».