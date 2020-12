VIDEO – Parma-Benevento 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Tardini Parma

Parma-Benevento, match della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



NULLA DI FATTO – Parma-Benevento 0-0 nella decima giornata di Serie A. Al Tardini va in scena la partita più brutta di questo inizio di campionato. Non succede praticamente nulla, le due squadre non vanno mai realmente vicine a trovare la via della rete. Al 29′ ci prova Jasmin Kurtic dal limite, ma il suo sinistro rasoterra è sporcato in angolo. Un po’ più promettente il mancino a giro di Gianluca Lapadula al 37′, largo non di molto. Nella ripresa cross da destra, prova sul secondo palo la sponda Riccardo Improta per Lapadula ma Luigi Sepe anticipa l’intervento dell’attaccante italo-peruviano. Sempre Lapadula, al 78′, ha la chance per sbloccare il risultato ma non riesce a inquadrare la porta con un sinistro da buona posizione. È questa l’unica vera grande opportunità di una partita tutt’altro che indimenticabile, con lo 0-0 risultato scritto e inevitabile visto il poco successo. Se non altro entrambe le squadre muovono la classifica e non possono dirsi insoddisfatte. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.