VIDEO – Crotone-Napoli 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Lorenzo Insigne Crotone-Napoli

Crotone-Napoli, posticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



NEL SEGNO DEL QUATTRO – Crotone-Napoli 0-4 nel posticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A. Dopo i quattro gol realizzati alla Roma il Napoli tratta con la stessa moneta il Crotone, stavolta in trasferta. Dopo mezz’ora tunnel e assist di Piotr Zielinski per Lorenzo Insigne, che si accentra leggermente e con un gran destro a giro sblocca il risultato. Il Crotone regge un tempo, ma a inizio ripresa (50′) Jacopo Petriccione entra col piede a martello su Diego Demme. L’arbitro Livio Marinelli inizialmente dà giallo, poi richiamato al monitor non può che farlo diventare rosso. In undici contro dieci gli azzurri dilagano, con Insigne che al 58′ serve in area Hirving Lozano per il controllo e tiro a rete del raddoppio. Entra poi Dries Mertens, che nell’ultimo quarto d’ora si rende protagonista di due assist. Il primo è per Demme, che con un destro a incrociare dal limite aumenta il vantaggio. Nel primo minuto di recupero Mertens tocca a centro area per Andrea Petagna, che rende ancor più rotondo il risultato. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.