VIDEO – Nuova UEFA Champions League: ecco come funzionerà dal 2024

La Champions League cambia e sarà una rivoluzione storica per il calcio europeo. La proposta della UEFA adesso è realtà, anche se bisognerà aspettare l’estate del 2024 per vedere tutte le novità annunciate. Di seguito il servizio del collega Christian Giordano per Sky Sport

NUOVO FORMAT – La rivoluzione UEFA è partita. E si inizia con il nuovo format della Champions League (vedi articolo). Le varie novità avranno luogo solo a partire dalla stagione 2024/25. Ciò significa che l’Inter dovrà qualificarsi alla Champions League anche nella Serie A 2023/24 per debuttare già nella prima edizione del nuovo format. Progetto Super League da dimenticare ora?

