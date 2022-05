Inter, attenzione sulla fascia sinistra: la Juventus da destra spinge forte

Juventus-Inter promette uno scontro di fuoco in particolare su una fascia. Quella destra dei bianconeri, dove giostrano Cuadrado e Dybala.

ATTENZIONE A SINISTRA – Volendo individuare una zona di campo in cui l’Inter dovrà riversare in modo particolare la sua attenzione difensiva nella sfida con la Juventus dovremmo dire sulla sua fascia sinistra. Per questo, ma non solo, il recupero di Bastoni suona come tassello fondamentale della finale di Coppa Italia. La fascia destra dei bianconeri infatti è quella potenzialmente con più qualità, più offensiva e in definitiva il riferimento del gioco di Allegri.

PERICOLO IN FASCIA – Il motivo è riassunto in due nomi: Cuadrado e Dybala. I primi due giocatori della rosa bianconera per rendimento secondo Whoscored. E due di quelli che toccano più palloni in assoluto. Nella versione più offensiva della sua fascia destra Allegri può schierare il primo come terzino e il secondo come attaccante. Una combinazione estremamente qualitativa. E pericolosa. Nei numeri, ma anche per movimenti. La presenza del colombiano infatti libera l’argentino, che può svariare e tagliare verso il centro mentre il compagno si occupa della fascia. Due giocatori che, per di più, hanno un ottimo rapporto con l’Inter in termini di gol segnati e giocate decisive.

RENDIMENTO MASSIMO – I nerazzurri insomma sono avvisati. Molto del gioco di Allegri potrebbe passare per la fascia destra. Perisic, Calhanoglu e Bastoni sono tra i migliori di Inzaghi per rendimento. Dovranno mettere in campo la massima attenzione per affrontare avversari del loro stesso livello.