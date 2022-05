Pecchia: «Coppa Italia? Juventus ha valori, sa come si affrontano le finali»

Fabio Pecchia, ex calciatore oggi allenatore della Cremonese, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato dell’imminente finale di Coppa Italia fra Juventus ed Inter

SCUDETTO – Pecchia parla a proposito della lotta scudetto in Serie A: «Scudetto al Milan? Devo fare gli scongiuri, ma probabilmente sì. I rossoneri mi sono piaciuti molto sin da subito, hanno fatto un campionato straordinario. In piccolo noi, a Cremona, abbiamo fatto qualcosa di simile, ci somigliamo come modo di giocare. Però, come insegna la nostra ultima parte di stagione, finisce solo quando finisce, aspettiamo dunque».

FAVORITA – Pecchia fa il pronostico sulla finale di Coppa Italia: «La Juventus può vincere la Coppa Italia. Perché quando arriva in finale sa come affrontare l’appuntamento, ne ha da sempre le capacità. Io non ci vedrei nulla di strano a vederla alzare la coppa, questa è una squadra che ha i valori per vincere un trofeo. Stagione deludente? Mah, deluso. Dividiamo bene la stagione. A parte i due mesi iniziali poi ha fatto la Juve di sempre. Purtroppo quell’avvio ha compromesso l’annata. Ma, nonostante ciò, è arrivata quasi a reinserirsi nella lotta scudetto, perdendo con l’Inter contro la quale strameritava: partita assurda, sarebbe stato stretto anche il pareggio».

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto