VIDEO – Napoli-Udinese 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Udinese, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



VITTORIA IN PIENO RECUPERO – Napoli-Udinese 2-1 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Il Napoli torna a vincere e lo fa allo scadere, mantenendo il sesto posto assieme al Milan. Questo nonostante a sbloccare il risultato sia l’Udinese: al 22′ cross di Marvin Zeegelaar che Kevin Lasagna non controlla, ma dietro di lui subentra Rodrigo de Paul che di destro firma lo 0-1. Passano nove minuti e Arkadiusz Milik, appena entrato al posto dell’infortunato Dries Mertens, arriva in spaccata su cross basso di Fabian Ruiz e dal limite dell’area piccola trova il pareggio. Sembra gol a inizio ripresa su tiro dal limite di Piotr Zielinski toccato da Juan Musso sulla traversa, ma la palla rimbalza per pochi centimetri ancora sulla linea e poi esce: incredibile. David Ospina evita l’1-2 di Lasagna, con una parata sensazionale che nega il vantaggio all’Udinese. Sprecano tanto i friulani, con un tocco sotto di De Paul mandato sulla traversa dal provvidenziale intervento di Kalidou Koulibaly. Come spesso succede in questi casi gli errori si pagano: al 95′ splendido sinistro dal limite di Matteo Politano che sbatte sul palo ed entra. Primo gol per l’ex Inter in azzurro, da tre punti. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.