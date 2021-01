VIDEO – Moriero ubriaca tutti: dribbling infinito e l’Inter passa a Piacenza

Condividi questo articolo

Francesco Moriero

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 gennaio 1998. Moriero firma una rete meravigliosa contro il Piacenza.

SLALOM GIGANTE – L’inizio del 1998 dell’Inter continua nel migliore dei modi. Dopo l’1-0 contro la Juventus, arriva un’altra vittoria di misura dei nerazzurri. L’Inter torna per la seconda volta in stagione a Piacenza, dove il 15 ottobre Ronaldo aveva firmato la sua prima tripletta in maglia nerazzurra nello 0-3 di Coppa Italia. Stavolta la sfida vale il sedicesimo turno di Serie A, e termina con una sola rete. Che però entra di diritto nell’almanacco dei gol più belli dell’Inter. L’autore è Francesco Moriero, che al 69′ parte da centrocampo e salta ogni avversario che si presenti davanti a lui. Entrato in area, trova il gol con un diagonale letale. Riviviamo il suo meraviglioso gol nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: