Cesari: “Roma-Inter, non c’era l’angolo che porta al gol di Skriniar! Hakimi…”

Graziano Cesari

Cesari – ex arbitro e moviolista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1 commenta i principali episodi dubbi di Roma-Inter, che ha scatenato qualche polemica. Sotto i riflettori qualche contatto in area, in particolare quello che porta all’1-1

CORNER CAOTICO – La moviola di Graziano Cesari analizza quattro episodi arbitrali, di cui solo uno errato: «L’1-0 della Roma è regolare perché non c’è il fallo di Nicolò Barella su Jordan Veretout, che va direttamente sul pallone senza toccare l’avversario. Nel contrasto con Leonardo Spinazzola è difficile vedere il tocco di Achraf Hakimi, da cui nasce l’azione dell’1-1 dell’Inter, ma c’è. Non c’è invece il rigore per l’intervento di Hakimi su Henrikh Mkhitaryan, giusto. Il 2-2 della Roma è regolare perché non c’è il fallo di Gianluca Mancini su Milan Skriniar, che viene bruciato dal salto dell’avversario». Questa la moviola di Cesari dedicata a Roma-Inter.