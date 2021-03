VIDEO – Milan-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Udinese, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SOLITO RIGORE – Milan-Udinese 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Il Milan evita la sconfitta al 97’, ma il rigore arriva a recupero scaduto. Primo tempo brutto, con poche occasione da gol. A inizio ripresa clamorosa occasione per l’Udinese: Theo Hernandez sbaglia la giocata in uscita, Roberto Pereyra gli scippa il pallone e va sul fondo con Gianluigi Donnarumma che esce per chiuderlo, il cross dell’argentino scavalca il portiere e pesca Ilija Nestorovski che di testa indirizza e Alessio Romagnoli salva sulla linea. Milan molto fortunato nella circostanza. Al 68’ corner a centro area, di testa Rodrigo Becao salta più in alto di due avversari e impatta il pallone che entra, con Donnarumma sorpreso dal mancato tocco di Nestorovski. È il secondo gol in Serie A del brasiliano: l’altro, al suo esordio in Italia, proprio contro il Milan ad agosto 2019, nella prima giornata dello scorso campionato. Entra Samir, ma si fa male dopo due minuti e lascia i friulani in dieci dall’84’. Nel quinto di cinque minuti di recupero Alexis Saelemaekers ha la palla buona per il pari, ma gliela scippa Rafael Leao e l’azione sfuma. A recupero finito allucinante sedicesimo rigore per il Milan: cross da sinistra, Rafael Leao tocca Jens Stryger Larsen che sbilanciato la tocca di mano. Franck Kessié trasforma al 97’, la partita finisce sulla sua realizzazione. Milan-Udinese 1-1, rossoneri a -3 dall’Inter con una gara in più. Ma ci sono tanti enormi rimpianti per entrambe le squadre. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.