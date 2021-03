VIDEO – Atalanta-Crotone 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Aleksej Miranchuk Atalanta-Crotone (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Atalanta-Crotone, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



GOLEADA INEVITABILE – Atalanta-Crotone 5-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Esordio peggiore possibile per Serse Cosmi alla guida del Crotone, in una partita impossibile. Regge fino al 12′, poi cross di Josip Ilicic e Robin Gosens (in teoria terzino sinistro) di testa la sblocca. Al 23′ incredibile indecisione di Remo Freuler e Cristian Romero, ne approfitta Simy che si invola e in pallonetto pareggia. Lo stesso succede poco dopo, con un retropassaggio sbagliato di Ilicic, ma Marco Sportiello salva in uscita su Junior Messias. Dopo l’intervallo però l’Atalanta, che aveva sprecato tanto nel primo tempo, smette di passeggiare e per il Crotone sono guai. José Luis Palomino gira di sinistro su corner passato a centro area al 48′, due minuti dopo Vladimir Golemic scivola in area e Luis Fernando Muriel di sinistro non perdona per l’immediato tris. Dopo l’assist arriva pure il gol per Ilicic, al 58′ con un gran sinistro a giro. A chiudere la goleada bergamasca, dopo una traversa di Duvan Zapata, è un colpo da biliardo dal limite di Aleksej Miranchuk su assist del colombiano. Bergamaschi terzi a pari punti con la Juventus, lunedì saranno ospiti dell’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.