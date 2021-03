Gasperini: Â«Inter vicina come valori al Real Madrid, merita il primo postoÂ»

Gasperini: «Inter vicina come valori al Real Madrid, merita il primo posto»

Gasperini Atalanta-Inter

Gasperini, che per tanto tempo ha avuto parole dure nei confronti dell’Inter, stavolta la elogia. L’allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa dopo il 5-1 al Crotone (vedi articolo), ha dato una valutazione del prossimo avversario dei bergamaschi (lunedì ore 20.45) paragonandolo col Real Madrid, che sfiderà in Champions League.

IL BIG MATCH – L’Atalanta giocherà contro l’Inter lunedì per chiudere la ventiseiesima giornata di Serie A. Per Gian Piero Gasperini può dare risposte ai suoi: «È un bel test, importante per capire quella che è la nostra crescita. L’Inter è una squadra forte, in questo momento merita assolutamente il primo posto: è stata più continua e più forte. Andiamo a confrontarci, in una partita che può essere molto utile per capire qual è il nostro parametro. Io ritengo l’Inter una squadra molto vicina come valori al Real Madrid, per noi può essere un test che può dire molto anche in ottica della Champions League».