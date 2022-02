VIDEO – Milan-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Udinese, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



GOL DI MANO – Milan-Udinese 1-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il Milan pareggia per la seconda giornata di fila, ma l’Inter di nuovo non ne approfitta. Punto che sta bene all’Udinese, fra le polemiche perché i friulani hanno segnato di mano. Al 29′ Sandro Tonali serve Rafael Leao, che si libera in maniera considerata regolare di Rodrigo Becao (troppo molle) e davanti al portiere fa 1-0. I rossoneri però non fanno più molto altro, l’Udinese ha diverse occasioni senza riuscire a pareggiare. Una clamorosa a inizio ripresa, con Nahuel Molina che si invola ma anziché tirare solo davanti a Mike Maignan prova un inutile tocco in mezzo per nessuno. Proteste dei friulani, per un tocco di Fikayo Tomori su Beto al limite dell’area sul quale l’arbitro fa proseguire e il VAR non interviene. Ma al 66′ mischia in area a seguito di una rimessa, rovesciata di Roberto Pereyra e Destiny Udogie nell’area piccola da due passi mette in rete. Protesta il Milan, c’è un check ma il VAR lo ritiene regolare. Poi però, a fine partita, l’autore della marcatura ammette di averla toccata di mano. Nel finale più occasioni per l’Udinese che per i rossoneri, Maignan salva nel recupero su Gerard Deulofeu. Al fischio finale proteste del Milan con l’arbitro.

Video con gli highlights di Milan-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.