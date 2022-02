Prima Pagina IN Edicola: l’Inter non sfonda e non sfrutta la furia Milan, 2 in 4

PRIMA PAGINA IN EDICOLA

PRIMA PAGINA IN EDICOLA – 26 FEBBRAIO 2022

CORRIERE DELLO SPORT

Non vincono più. Scudetto al rallentatore, domani sera il Napoli può andare in testa. L’Inter non sfonda a Marassi (0-0). Inzaghi: «Va tutto storto». Nerazzurri a vuoto contro il muro Genoa: nelle ultime quattro partite raccolti solo due punti. Ufficiale, il prossimo campionato partirà il 14 agosto. Giovedì il nuovo presidente della Lega Serie A?

TUTTOSPORT

Furia Milan crisi Inter. Udogie gol di braccio nel pari Udinese. Pioli: «Fallo evidente, penalizzati ancora una volta». Maldini: «Basta arbitri esordienti a San Siro». I nerazzurri, fermati da un ottimo Genoa, non ne approfittano: due punti nelle ultime quattro partite.