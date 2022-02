Moviola Genoa-Inter: Perisic al limite, su Dzeko troppo poco

Genoa-Inter ha avuto Daniele Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA GENOA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 6. Lascia correre, a tratti anche molto, e quantomeno mantiene questa sua linea per tutta la partita. Al 32′ Marcelo Brozovic e Manolo Portanova entrambi con la gamba alta, fa proseguire e arriva l’occasione non sfruttata da Alexis Sanchez. Un minuto dopo potrebbe starci un giallo per Stefano Sturaro, che a palla scaricata colpisce in pieno Sanchez (dato il vantaggio, correttamente). Si va al riposo senza recupero.

MOVIOLA GENOA-INTER, SECONDO TEMPO – Rischia un po’ Ivan Perisic, che al 54′ in possesso palla sbaglia l’intervento ed entra coi tacchetti sulla coscia di Silvan Hefti. Il giallo gli va anche bene, fosse stato un minimo più in basso sarebbe stato da rosso con poche discussioni. Dalla punizione sponda di Sturaro e tocco di spalla di Edin Dzeko, protesta il Genoa ma non c’è nulla. Si fa male Andrea Cambiaso al ginocchio sinistro andando a contrasto con Hakan Calhanoglu, ovviamente senza scorrettezze ma solo sfortuna. Al 72′ ammonito Alexander Blessin, tecnico del Genoa, per proteste dopo un intervento regolare di Dzeko dove chiedeva fallo. Subito dopo il giallo lo prende Leo Ostigard, che travolge proprio Dzeko dopo l’errore di un compagno. All’80’ Nicolò Barella calcia, Milan Badelj devia ma arbitro e assistente si perdono il corner per l’Inter. Poi due minime richieste di rigore, purtroppo senza molto su cui appigliarsi. Entrambe con protagonisti Dzeko e Ostigard: all’88’ cade il bosniaco ma senza che il difensore affondi l’intervento, al 95′ il norvegese salta toccando l’avversario con la mano ma sarebbe stato esagerato.