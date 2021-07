VIDEO – Lukaku, primo giorno con l’Inter: subito in forma in allenamento

Lukaku, nel lunedì che si sta chiudendo, ha svolto la sua prima seduta di allenamento con l’Inter dopo la fine delle vacanze. La società, via Twitter, segnala i migliori momenti della sua ripresa.

DI RITORNO – Romelu Lukaku ha finito le vacanze e, da oggi, è di nuovo in gruppo all’Inter. Stamattina ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi, che ha conosciuto di persona poco più di ventiquattro ore fa (vedi articolo). Di seguito il video, tratto dall’account ufficiale di Inter TV, dove si mostrano le immagini della seduta del belga. “Primo giorno in ufficio ma a occhio Lukaku è già in discreta forma”, il messaggio.

🔙 | TO BUSINESS 📆 Primo giorno in ufficio ma a occhio 🏋🏻‍♀️ @RomeluLukaku9 è già in discreta forma 💪🏻 pic.twitter.com/NTbR9fjJa3 — Inter TV (@Inter_TV) July 26, 2021