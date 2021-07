Satriano nelle tante operazioni col Cagliari? Posizione Inter a oggi diversa – Sky

Satriano entra nei nomi fra Inter e Cagliari, come raccontato anche nel corso della serata (vedi articolo). Tuttavia, stando a Fabrizio Romano, al momento i nerazzurri non vogliono lasciarlo partire.

OPZIONE DIFFICILE – C’è anche Martin Satriano fra le varie richieste del Cagliari all’Inter. L’attaccante uruguayano, classe 2001, già era stato adocchiato dai rossoblù nel 2020, prima che si trasferisse in nerazzurro. In giornata il suo nome ha fatto parte del vertice andato in scena fra le due società, con Nahitan Nandez come situazione primaria. Secondo quanto afferma Fabrizio Romano, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, l’Inter però al momento non ha intenzione di darlo. Da capire se, più avanti, Satriano potrà andare a fare esperienza altrove dopo l’ottimo precampionato.