Prima Pagina IN Edicola: linea Inzaghi, Lukaku approva. Nandez-Inter sì

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Linea Inzaghi, il sì di Lukaku. Aveva talmente tanta voglia di riabbracciare l’Inter che Romelu Lukaku già domenica sera, dopo le 22, è salito ad Appiano Gentile per incontrare Inzaghi. Stadi, la Serie A insiste: via il distanziamento. La Lega Serie A in pressing sul Governo.

TUTTOSPORT

Inter, Nandez sì.