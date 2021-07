Bellerin dopo Nandez? Doppio colpo Inter. Nome nuovo da dare al Cagliari – SI

Bellerin può seguire Nandez come prossimo arrivo dell’Inter. Nel corso della trattativa per l’urugayano col Cagliari (vedi articolo), come riporta Sportitalia, si è parlato anche di un nome nuovo.

DOPPIO COLPO – Dopo Nahitan Nandez, per il quale c’è ottimismo, l’Inter può prendere anche Héctor Bellerin. Questa, secondo il giornalista di Sportitalia Luca Cilli, è la volontà della società per dare due pedine di spessore a Simone Inzaghi. Si dovrà trovare l’accordo con l’Arsenal, ovviamente non è certo fatta e si procederà dopo Nandez. Nel frattempo, col Cagliari, oggi si è parlato di un nome nuovo nella serie di operazioni fra i due club: Martin Satriano. L’attaccante, grande protagonista del precampionato, era già stato cercato dai rossoblù quando poi passò all’Inter a gennaio 2020.