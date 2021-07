FOTO – Lukaku in ritiro con l’Inter! Subito incontro con Inzaghi

Lukaku, come segnalato in giornata, ha chiuso le sue vacanze ed è di nuovo in Italia (vedi articolo). L’Inter annuncia, con una foto, l’arrivo in ritiro del belga e l’incontro con Inzaghi.

NUOVA STAGIONE – C’è anche Romelu Lukaku in ritiro con l’Inter. L’attaccante belga, rientrato in Italia nelle scorse ore, ha raggiunto Appiano Gentile dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese (vedi articolo). Per lui subito un incontro con Simone Inzaghi, che sarà il suo nuovo allenatore per la stagione 2021-2022. Di seguito la foto pubblicata dall’account ufficiale Twitter della società, con Lukaku che ora riprenderà anche gli allenamenti in gruppo.

📸 | FOTO@RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Simone Inzaghi ⚫️🔵#InterPreSeason pic.twitter.com/drYaCqzkoy — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 25, 2021