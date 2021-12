VIDEO – Lazio-Udinese 4-4, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Udinese, posticipo della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



LA PARTITA DELL’ANNO! – Lazio-Udinese 4-4 nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Clamoroso pareggio all’Olimpico, dove succede di tutto in oltre cento minuti di gioco. Una splendida giocata al 17′ porta avanti l’Udinese, con cross di Mato Jajalo e gran colpo di testa di Beto. L’attaccante portoghese raddoppia un quarto d’ora dopo, con una metà campo corsa palla al piede su filtrante di Isaac Success e destro vincente dopo aver saltato José Manuel Reina. La Lazio torna subito in partita, con un cross di Felipe Anderson deviato da un difensore a favorire Ciro Immobile, 1-2 al 34′. A un minuto dall’intervallo però l’Udinese punisce ancora gli errori difensivi della Lazio: Gerard Deulofeu sfonda a destra e serve Nahuel Molina per il tris. Dopo l’intervallo i biancocelesti sono una furia, Pedro accorcia al 51′ col destro e Sergej Milinkovic-Savic cinque minuti dopo pareggia con uno splendido sinistro, traiettoria perfetta dai venticinque metri. Arrivano le espulsioni: al 57′ Patric già ammonito trattiene Success che l’aveva saltato, al 69′ Molina sbraccia su Stefan Radu. Per entrambi secondo giallo. A fare 4-3 è la Lazio, con una punizione di Toma Basic per il colpo di testa di Francesco Acerbi. Il difensore segna al 79′, ma ci vogliono oltre due minuti per convalidarlo (l’assistente aveva dato fuorigioco). Questo porta a un maxi recupero prolungato, al 99′ punizione (fallo ingenuo di Mattia Zaccagni su Brandon Soppy) e assist di Fernando Forestieri per Tolgay Arslan, che piazza il folle 4-4. Poi espulso Walace per esultanza provocatoria.

Video con gli highlights di Lazio-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.