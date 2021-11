VIDEO – Lazio-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Juventus, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



DI RIGORE – Lazio-Juventus 0-2 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Juventus vince la seconda partita di fila in campionato e lo fa grazie a due tiri dal dischetto. Brutta frenata per la Lazio, con Maurizio Sarri sconfitto malamente nella prima da ex. Tante assenze da una parte e dall’altra, spiccano Ciro Immobile nei biancocelesti e Paulo Dybala nei bianconeri. A metà primo tempo palla dentro per Alvaro Morata, che cade dopo un intervento di Danilo Cataldi. L’arbitro Marco Di Bello fa proseguire, dopo un lungo consulto si va al VAR perché la scivolata del centrocampista è sull’avversario. Dal dischetto va Leonardo Bonucci, battuta potente e 0-1 al 23′. Prima dell’intervallo va in acrobazia Morata su cross dalla destra, ma manda alto. Nel finale nuovo rigore per la Juventus, con José Manuel Reina che esce a caso sulla sinistra e da dietro in scivolata travolge Federico Chiesa che l’aveva ormai superato. Di nuovo Bonucci a battere, stesso esito: gol, doppietta, 0-2 all’83’ e partita chiusa. Con Moise Kean nel finale vicino al tris in contropiede (para il portiere spagnolo).

Video con gli highlights di Lazio-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.