Satriano disponibile in Inter-Napoli? La situazione dopo l’assurda espulsione

Satriano due settimane fa ha ricevuto un folle cartellino rosso nella partita della Primavera contro la Roma (vedi articolo). L’attaccante uruguayano, nonostante ciò, domani può essere a disposizione di Inzaghi per Inter-Napoli.

IL CASO – Martin Satriano due sabati fa è stato espulso con la Primavera. Una decisione insensata dell’arbitro Eugenio Scarpa, che ha valutato (male) un minimo battibecco con Raul Morichelli della Roma dando il rosso a entrambi. Peggio ancora ha fatto col referto, portando il Giudice Sportivo a dare tre giornate all’attaccante dell’Inter e quattro al difensore giallorosso (già ammonito sotto diffida). Motivazione? Una testata (reciproca!), del tutto inventata e mai avvenuta. Nonostante ciò per Inter-Napoli di domani Satriano può essere a disposizione di Simone Inzaghi. La squalifica è da scontare solo nelle partite del Campionato Primavera 1, come definito dal Codice di Giustizia Sportiva che “scinde” le competizioni.

IN GRUPPO? – Non ci sono i convocati, al momento, ma il tecnico potrà portare Satriano in panchina ed eventualmente utilizzarlo (da escludere giochi dal 1′). Un vantaggio, visto che Edin Dzeko e Lautaro Martinez non sono al 100% e Alexis Sanchez si è infortunato in nazionale. Per quanto riguarda le tre giornate l’Inter ha comunque fatto ricorso, del quale se ne riparlerà la prossima settimana. Oggi nel KO per 1-0 col Sassuolo (vedi articolo), in ogni caso, non poteva essere cancellata la squalifica perché il Codice di Giustizia Sportiva dà comunque un turno automatico in caso di espulsione. La speranza è che si faccia giustizia e le altre due giornate a Satriano siano tolte.