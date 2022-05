Simone Inzaghi non ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno in calendario, la 36ª giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha risposto solo alle domande del canale tematico Inter TV alla vigilia di Inter-Empoli (vedi trascrizione), spiegando le intenzioni nerazzurre. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi prima di Inter-Empoli

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]