Barzaghi: «Importante per l’Inter giocare prima! Attenzione in attacco»

Barzaghi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha un po’ fatto il punto dell’allenamento di oggi alla vigilia di Inter-Empoli e parlato delle ultime.

ALLA VIGILIA – Matteo Barzaghi da Appiano Gentile ha parlato di Inter-Empoli : «Già il fatto di poter provare di andare in testa, anche se momentaneamente, potrebbe essere importante per l’Inter. Nel corso dell’allenamento di oggi Inzaghi ha mischiato un po’ le carte alla vigilia, anche se Lautaro Martinez e Joaquin Correa hanno lavorato insieme ma mi sento di escludere totalmente Edin Dzeko. Da quello che sappiamo i nerazzurri scenderanno in campo con la formazione migliore possibile, proprio perché è il modo migliore per avvicinarsi alla finale di Coppa Italia».