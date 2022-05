Inter-Empoli, un assente sicuro per Inzaghi! Ha già lasciato il ritiro – Sky

Inter-Empoli andrà in scena domani per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021-22. Secondo quanto riportato in questi minuti dai Sky Sport, Simone Inzaghi farà sicuramente a meno di un giocatore.

ASSENTE SICURO – Simone Inzaghi prepara Inter-Empoli, ma senza un assente sicuro. Alessandro Bastoni, già in dubbio per la sfida, non ce l’ha fatta a recuperare in tempo e dunque non sarà a disposizione del mister per la partita casalinga in programma domani. Il calciatore ha già lasciato il ritiro dell’Inter e proverà dunque ad essere a disposizione per la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì 11 maggio alle 21.