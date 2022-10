VIDEO – Inter-Viktoria Plzen, in Spagna esultano e cantano un “coro”

Tutti i tifosi nerazzurri ieri, al fischio finale, hanno esultato molto. Ma a giudicare da quanto pubblicato dall’account Youtube de “El Chiringuito”, i sostenitori nerazzurri non sono stati gli unici a festeggiare. Il video ritrae dei sostenitori del Real Madrid – in particolare uno – intenti a intonare il celebre coro “pazza Inter”, esultando per l’uscita dalla Champions League dei rivali blaugrana grazie all’Inter. Di seguito il video pubblicato da “El Chiringuito” ieri sera